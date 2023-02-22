Депутата-армянина в России лишили мандата за взятки

Досрочно прекращены полномочия депутата законодательного собрания Челябинской области от партии КПРФ Армана Аракеляна, осужденного за дачу взяток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, такое решение принято на заседании регионального парламента 22 февраля.

Накануне Аракелян направил заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Его избрали в законодательное собрание области в сентябре 2020 года.