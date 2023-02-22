McKinsey собрался уволить рекордное число сотрудников

Консалтинговая компания McKinsey & Co собирается провести самое масштабное сокращение штата в своей истории и уволить рекордное число сотрудников - около двух тысяч. Об этом стало известно Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источников агентства, речь идет в основном о сокращении вспомогательного персонала на должностях, которые напрямую не контактируют с клиентами McKinsey. В настоящее время на компанию работают порядка 45 тысяч человек, окончательное число тех, кто попадет под сокращение, еще может измениться.

По словам собеседников Bloomberg, в 2021 году выручка компании составила 15 миллиардов долларов, а в 2022-м - еще больше. Точных данных источник приводить не стал.