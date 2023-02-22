Древнейшую реликвию английской монархии покажут на коронации Карла III

На церемонии коронации британского монарха Карла III можно будет увидеть древнейший артефакт царствующей королевской династии Виндзоров - серебряную коронационную ложку XIII века, сообщает The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Раньше ее не демонстрировали перед камерами. На предыдущих коронациях королей и королев закрывал золотистый балдахин, который скрывал и артефакт. Но в этот раз балдахин будет прозрачным.

Первые упоминания коронационной ложки обнаружены в хрониках в 1349 году. Во время Английской революции, еще до протектората Кромвеля в 1649 году, ложка оказалась в руках частных владельцев. Но после реставрации монархии реликвия вернулась к королям и стала неотъемлемым атрибутом помазания монарха.