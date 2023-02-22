Индия и Китай провели переговоры по ситуации на границе

Индия и Китай провели в среду переговоры по ситуации на границе двух стран, обсудили предложения по взаимному отводу войск в тех приграничных районах, где они все еще остаются. Об этом в своем пресс-релизе сообщил индийский МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Встреча дипломатов двух стран впервые почти за четыре года прошла в очном формате в Пекине. "Обе стороны рассмотрели ситуацию вдоль линии фактического контроля (ЛФК) в Западном секторе индийско-китайских пограничных районов и в конструктивной и открытой манере обсудили предложения по разведению [войск], что поможет восстановлению мира и спокойствия вдоль ЛФК в Западном секторе и создаст условия для восстановления нормальной обстановки в двусторонних отношениях", - заявили в МИД.

Стороны также договорились провести в ближайшее время переговоры на уровне командующих корпусов армий, предыдущий раунд которых состоялся в декабре прошлого года. Нью-Дели и Пекин также условились продолжать контакты по военным и дипломатическим каналам по ситуации на границе.