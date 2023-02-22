Школьницы вышли на протесты в английском Дувре

В английском городе Дувр на протесты вышли школьницы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Поводом для протестов стали афганские подростки, дети беженцев, которых власти определили учиться в их школу.

Девочки рассказывают, что многие из них запуганы и боятся ходить в школу из-за притеснения, домогательств и унижений со стороны афганцев.

А еще они рассказывают о собрании, на котором им дали указания, как теперь следует одеваться и вести себя, после появления афганцев.