https://news.day.az/world/1540579.html Смертельное крушение самолета в Словакии
Смертельное крушение самолета в Словакии
По меньшей четыре человека погибли в среду в результате крушения небольшого самолета в Тренчинском крае Словакии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на врача оперативного центра службы скорой медицинской помощи Мартина Балко.
"По предварительной информации, в результате аварии погибли четыре человека, число пострадавших неизвестно", - сказал Балко. По его словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина трагедии.
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