Смертельное крушение самолета в Словакии

По меньшей четыре человека погибли в среду в результате крушения небольшого самолета в Тренчинском крае Словакии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на врача оперативного центра службы скорой медицинской помощи Мартина Балко.

"По предварительной информации, в результате аварии погибли четыре человека, число пострадавших неизвестно", - сказал Балко. По его словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина трагедии.