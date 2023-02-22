Турция признательна каждой стране за помощь перед лицом бедствия

С первого дня землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше, страны Европы протянули руку помощи Турции. Мы признательны каждой стране и организации за оказанную поддержку.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варгейи и министром по внешней торговле действующего председателя ЕС - Швеции Йоханом Форселлом в среду в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам турецкого министра, за последние недели ЕС выделило Турции помощь из экстренных фондов, а в зону бедствия были направлены 1750 спасателей, благодаря усилиям которых были спасены 79 жителей Турции.

"18 стран-членов ЕС, включая Швецию и Венгрию, отправили в зону бедствия грузы с гуманитарной помощью. В числе прочих, европейские страны отправили в Турцию 50 тыс. зимних палаток", - констатировал турецкий.

По словам Чавушоглу, в ходе сегодняшней беседы была затронута также тема подготовки к международной донорской конференции с целью сбора помощи для жителей Турции и Сирии, пострадавших от разрушительного бедствия.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Варгейи в свою очередь заявил, что его поколение не сталкивалось со столь разрушительными землетрясениями.

Масштабы пережитой боли неимоверны, сказал еврокомиссар, отметив, что "сейчас самое время для солидарности с Турцией и турецким народом".

"Именно по этой причине находимся сегодня в Анкаре. Мы здесь, чтобы быть вместе друзьями и союзниками. Евросоюз готов к помощи", - подчеркнул еврокомиссар.

Варгейи напомнил, что на первом этапе ЕС выделило Турции помощь в объеме 5,5 млн евро.

Еврокомиссар заверил, что в ЕС готовы до конца поддерживать Турцию на фоне последствий бедствия.