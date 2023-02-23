Позитивная новость ВОЗ в связи с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев заболевания и смертей от коронавирусной инфекции снизилось на 89 и 62 процента соответственно во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что с 23 января по 19 февраля было зарегистрировано около 5,3 миллиона новых случаев заболевания и более 48 тысяч смертей.

По состоянию на 22 февраля во всем мире было зарегистрировано более 757 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 миллиона смертей.