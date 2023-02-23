Произошедшее землетрясение в Таджикистане ощутили в Узбекистане

Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщил, что землетрясение, которое произошло в Таджикистане, ощущалось и в Узбекистане силой 3-4 балла, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Магнитуда М=5,8. Глубина 147 км. Сила подземных толчков: Ташкент: 3-4 балла", - отметили сейсмологи.

Кроме того, подземные толчки ощущались и на других территориях республики. По Ферганской долине - 4 балла. Еще в шести регионах - 3 балла.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщала, что подземные толчки землетрясения магнитудой 7, эпицентр которого находился на территории Таджикистана, ощущались в Алмате силой 2-3 балла.