https://news.day.az/world/1540615.html В Турции совершено нападение на местное кафе, есть погибшие
В Турции совершено нападение на местное кафе, есть погибшие
В турецкой провинции Эдирне совершено вооруженное нападение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Ипсала. В кафе ворвался человек с охотничьим ружьем и открыл огонь.
В результате инцидента пострадали четыре человека. Двое из них скончались в больнице.
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