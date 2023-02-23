В турецкой провинции Эдирне совершено вооруженное нападение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Ипсала. В кафе ворвался человек с охотничьим ружьем и открыл огонь.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Двое из них скончались в больнице.