Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане вблизи границы с Китаем, сообщил китайский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Толчок был зафиксирован в 8:37 по пекинскому времени, его эпицентр залегал на глубине 10 км примерно в 82 км от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Китайские СМИ сообщают, что землетрясение сильно ощущалось в ряде населенных пунктов Синьцзяна. В пределах 300 км от эпицентра находятся 10 крупных и средних городов, ближайший - Хорог, он расположен примерно в 160 км от эпицентра.

Данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.