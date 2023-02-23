Джен Псаки объявила о завершении политической карьеры

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не собирается более баллотироваться на подобный пост в администрации президента США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В интервью The New York Times она отметила, что у нее нет подобных планов.

"Боже упаси. Это мой худший кошмар", - сказала Псаки в ответ на вопрос журналиста о том, собирается ли она снова баллотироваться на выборные должности в Белом доме.

Как указала Псаки, она больше никогда не будет участвовать в гонке за пост пресс-секретаря и в целом завершила свою политическую карьеру, начав работать на ТВ. Она также добавила, что в марте дебютирует в качестве ведущей шоу на телеканале MSNBC.

"У меня нет никаких планов возвращаться в правительство. Никогда", - добавила Псаки.