В Бразилии нарастает угроза гражданской войны

О ней все больше говорят фермеры, связывая угрозу гражданского конфликта с активно идущим "раскулачиванием" фермеров и отбором сельскохозяйственных земель.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тысячи участников Национального фронта борьбы (FNL-MTST) начали акцию "Красный карнавал". Нападения на сельских производителей уже зафиксированы в пяти центральных регионах. Во всех случаях зафиксированы перестрелки. Фермеры стараются защитить свои земли.

Цель нападающих (FNL-MTST) - прогнать фермеров с их земель любыми способами. Заявление Национального фронта борьбы "на отобранных землях и подконтрольных районах в рамках их аграрной реформы будут организованы поселения для безземельных рабочих".