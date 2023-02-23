Кадры землетрясения в Таджикистане
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Кадры землетрясения в Таджикистане: по уточненным данным, произошло 2 землетрясения: первое - магнитудой 6,8 в 05:37 по местному времени, второе - 5,0 в 05:55.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Землетрясение ощущалось в Китае (СУАР), Пакистане, Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане.