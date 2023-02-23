https://news.day.az/world/1540645.html Кадры землетрясения в Таджикистане - ВИДЕО
Кадры землетрясения в Таджикистане - ВИДЕО
Кадры землетрясения в Таджикистане: по уточненным данным, произошло 2 землетрясения: первое - магнитудой 6,8 в 05:37 по местному времени, второе - 5,0 в 05:55.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Землетрясение ощущалось в Китае (СУАР), Пакистане, Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане.
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