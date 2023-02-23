В Великобритании рассказали о количестве боеспособных танков Challenger 2

Значительная часть танков Challenger 2 британской армии считается небоеспособной. Об этом сообщила газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По информации издания, менее 100 из 227 находящихся на вооружении страны боевых машин можно считать боеспособными. 14 из них будут переданы в Украину в качестве военной поддержки. Эксперты считают, что Британия по меньшей мере четыре года будет испытывать нехватку танков.

"Нам нужно перестать заниматься самосозерцанием и довести большую часть Challenger 2 до высокой степени готовности за месяцы. Challenger 3 не будут доступны до 2027 года", - рассказал газете бывший младший министр по делам вооруженных сил Британии Марк Франсуа.