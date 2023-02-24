Билл Гейтс приобрел долю пивоваренной компании Heineken

Миллиардер-филантроп и соучредитель Microsoft Билл Гейтс купил 3,76% акций голландского пивоваренного гиганта Heineken Holding NV (HEIO.AS), узнало 22 февраля агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В заявлении Управления по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) говорится, что акции были приобретены 17 февраля. Heineken Holding владеет контрольным пакетом акций пивоварни Heineken NV (HEIN.AS ). Гейтс приобрел акции у мексиканской FEMSA, которая продает акции.

FEMSA продала все 18 млн акций, которыми она владела в Heineken Holding. Гейтс приобрел 10,8 млн акций на сумму €883 млн ($939,87 млн) по текущим рыночным ценам. Таким образом, был поднят вопрос о раскрытии информации в соответствии с правилами голландского фондового рынка.

В 2018 году в чате "Спроси меня о чем угодно" на Reddit Гейтс написал, что он "не большой любитель пива".

"Когда я оказываюсь где-то вроде бейсбольного матча, я пью светлое пиво, чтобы проникнуться атмосферой остальных любителей пива", - написал он.