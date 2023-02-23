Босфор закрыли для судоходства

Судоходство в обе стороны в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, временно приостановлено из-за сильного тумана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Управление береговой охраны Турции.

Кроме того, в настоящее время из-за тумана отменили некоторые рейсы стамбульских паромов, являющихся частью городского транспорта.