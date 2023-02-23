https://news.day.az/world/1540682.html Босфор закрыли для судоходства
Босфор закрыли для судоходства
Судоходство в обе стороны в проливе Босфор, который разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, временно приостановлено из-за сильного тумана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Управление береговой охраны Турции.
Кроме того, в настоящее время из-за тумана отменили некоторые рейсы стамбульских паромов, являющихся частью городского транспорта.
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