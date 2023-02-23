На ядерном объекте в США произошел пожар

В американском городе Ок-Ридж (штат Теннесси) произошел пожар на правительственном ядерном объекте по переработке урана Y-12.

Об этом сообщает локальная газета Knox news со ссылкой на Национальную администрацию по ядерной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно последней информации, возгорание удалось локализовать.

По словам официальных лиц, выброса радиоактивных материалов не произошло.

В материале говорится, что несколько сотен сотрудников пришлось эвакуировать с объекта. Сообщений о травмах не поступало. Причина инцидента выясняется.