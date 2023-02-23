В Германии запустили новую систему оповещения о ЧС

Новая система оповещения о ЧС под названием Cell Broadcast начала работать в Германии, 23 февраля пишет газета Berliner Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Операторы сотовой связи Vodafone, Telefónica (O2) и Deutsche Telekom заявили, что подключены к системе и она начала работать. "В случае чрезвычайной ситуации никакая другая система не может охватить такое количество людей в зоне риска", - сообщил генеральный директор компании Telefónica Germany Маркус Хаас.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии (BBK) объявило, что "сделан еще один важный шаг к усилению гражданской защиты". Сообщается, что при появлении риска возникновения ЧС сотовые телефоны будут передавать громкий сигнал и предупреждающий текст о надвигающемся бедствии.

В системе оповещения радиосигналы будут отправляться на все совместимые устройства, зарегистрированные в радиоячейке. Отмечается, что подобная система уже давно используется в других странах ЕС.

Система Cell Broadcast станет дополнением к другим каналам оповещения об опасности возникновения ЧС, таким как объявления по радио или сирены на зданиях. Cell Broadcast работает автономно, специально устанавливать какие-либо приложения не нужно.

Мобильный телефон будет передавать сигнал тревоги от системы Cell Broadcast, даже если он отключен. Однако сигнал не пройдет, если телефон будет находиться в режиме полета, так как в этом случае он не подключен к сети.