Первый набор женщин-пилотов для палубной авиации объявлен в Китае

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая впервые наберет женщин-пилотов палубной авиации. Об этом пишет интернет-издание ekd.me, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

На эту роль будут приглашать не только выпускниц военных училищ, но студенток, получивших научные и инженерные специальности в обычных вузах. Одной из причин расширения набора является ускоренное развитие военно-морского флота страны, в том числе авианосного сектора.

В настоящее время у Китая два авианосца: "Ляонин" и "Шаньдун", последний - собственной разработки. Третий авианосец "Фуцзянь" спустили на воду в июне 2022 года, а в этом году должны начаться его ходовые испытания.

В общей сложности у Китая около 100 палубных самолетов, поэтому флот нуждается примерно в 200 пилотах, отмечает издание.