ВОЗ выразила беспокойство уровнем ожирения в Латинской Америке

Распространенность избыточного веса у детей в возрасте до пяти лет и ожирения у взрослых в Латинской Америке значительно превышает среднемировые показатели, заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 23 февраля сообщает Prensa Latina, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Согласно исследованию, в латино-карибской зоне 7,5% детей в возрасте до пяти лет (то есть 3,9 миллиона человек) имели избыточный вес в 2020 году, что почти на два процентных пункта выше среднемирового показателя (5,7); более того, это число увеличилось за последние два десятилетия.

По словам экспертов, причиной ожирения является энергетический дисбаланс между потребляемыми и расходуемыми калориями, вызванный увеличением потребления высококалорийной пищи и снижением физической активности из-за сидячего образа жизни.

Свою роль также играет отсутствие политики поддержки в таких секторах, как здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, городское планирование, окружающая среда, пищевая промышленность, распределение и маркетинг, а также образование.