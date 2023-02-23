Еврокомиссия разрешила вакцинацию против птичьего гриппа

Еврокомиссия разрешает вакцинацию против птичьего гриппа с 12 марта, заявила еврокомиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес, сообщает голландский портал Nieuwe Oogst, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Санкционируя вакцинацию против птичьего гриппа, Европейская комиссия гармонизирует правила вакцинации животных против большинства серьезных болезней. Вакцинация против болезни Ньюкасла у домашней птицы или классической чумы свиней уже разрешена по тем же правилам.

В контексте птичьего гриппа будут введены конкретные правила вакцинации, если она используется в качестве меры для контроля или профилактики заболевания. Это, по задумке инициаторов, позволит безопасно транспортировать животных и продукты из учреждений и зон, где проводилась вакцинация.

"В свете самой серьезной вспышки в новейшей истории в Европейском союзе борьба с птичьим гриппом находится на вершине нашего списка приоритетов, - заявила Кириакидес. - Эти вспышки наносят огромный ущерб сельскохозяйственному сектору и препятствуют торговле. Новые правила позволят гармонизировать использование вакцинации для предотвращения или контроля распространения болезни и установят условия, позволяющие перемещать вакцинированных животных".

Одним из условий вакцинации является запрет на применение живой вакцины против птичьего гриппа. Кроме того, если вакцинация используется в качестве экстренной меры, т. е. для предотвращения заражения фермы в случае появления птичьего гриппа в окрестностях, образцы должны браться каждые две недели. Каждые тридцать дней ветеринар должен проводить активный осмотр, чтобы определить, есть ли заражение вирусом.

В ЕК считают, что вероятность того, что вирус будет распространяться, несмотря на вакцинацию, должна быть небольшой.