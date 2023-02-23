Он построил 15 зданий в Хатае, все они выстояли

Землетрясения, произошедшие в Турции 6 февраля, разрушили огромное количество зданий. Тысячи людей погибли под обломками домов, в которых они жили. Однако есть и такие здания, которые совершенно не пострадали.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Миллиет", среди выстоявших зданий - 3 общественных и 12 жилых зданий, построенных семьей Эргювеноглу в Антакье в 2004 году. В результате землетрясения в этих зданиях не было ни разрушений, ни человеческих жертв.

Инженер-строитель Мустафа Эргювеноглу сказал, что они построили здания в соответствии с правилами. По его словам, подрядчики, чью репутацию он знал и считал, что они выполняли свою работу должным образом, оказались погребены под завалами и погибли:

"Конечно, есть люди, которые делают свою работу нечестно, но когда я увидел, как люди, которых мы знаем и которым доверяем, гибнут под построенными ими же зданиями, я подумал, что это либо проектная ошибка инженера, либо ошибка геолога, проводившего обследование земли. Мы инженеры, но у нас также много мастеров. В приложениях могут быть непредвиденные ошибки. Но это не значит, что мы не несем ответственности.

Мой отец, который верил в науку, был моим величайшим проводником. Прежде чем приступить к строительству, мы выжидали, чтобы убедиться, что все как надо. Отец всегда говорил нам, что "Учиться не самое главное, можно быть уборщиком, но когда будешь убирать улицу, проследи, чтобы на ней не осталось мусора". Мы выросли под девизом "Чтобы ты не делал, делай это на совесть". Мы старались, чтобы никто не пострадал".

Он добавил, что его родственники погибли под рухнувшими зданиями в Антакье, и что они получили от жителей много звонков с благодарностью, за построенные ими здания".

Напомним, что число погибших в результате землетрясений, зафиксированных в 10 провинциях Турции, достигло 43 556 человек.