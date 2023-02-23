Австралия подтвердила готовность приобреcти восемь атомных подлодок США за $100 млрд

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил приверженность федерального правительства соглашению AUKUS с США и Великобританией по атомным подводным лодкам, которое предполагает покупку восьми американских кораблей за $100 млрд. Об этом сообщает австралийский новостной портал 9 News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Альбанезе называл этот контракт "самым большим скачком в обороноспособности" Австралии. При этом он отметил, что AUKUS имеет "решающее значение" для безопасности Австралии в "период неопределенности" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"AUKUS - это гораздо больше, чем атомные подводные лодки или даже технологическая совместимость. AUKUS - это будущее. Это еще больше формализует общие ценности и общие интересы наших трех стран в сохранении мира и соблюдении правил и институтов, обеспечивающих безопасность нашего региона и нашего мира".

Альбанезе также пообещал поощрять расширение местных оборонных производственных мощностей, чтобы избежать зависимости от зарубежных союзников в отношении передовой военной техники.﻿

"Австралия давно поняла, что партнерские отношения и союзы являются ключом к нашей безопасности. И это верно и сегодня. Но мы понимаем, что защита наших суверенных интересов и содействие региональной стабильности требует от нас наращивания нашего суверенного оборонного потенциала, включая передовое производство".