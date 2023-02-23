Не менее 57 человек числятся пропавшими без вести после обрушения угольной шахты в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщает channels со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 22 февраля в западной части автономного района. На место происшествия отправились спасатели, которым удалось поднять из шахты одного рабочего и тела двоих погибших.

В настоящий момент больше 50 человек находятся под завалами. Спасательная операция продолжается.