Франция намерена сократить энергопотребление

Французские власти планируют сократить энергопотребление в стране на 40% к 2050 году. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства энергетического перехода, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нужно позволить каждому французу внести свой вклад в экономию электроэнергии и снизить энергопотребление на 10% к 2024 году и на 40% к 2050 году", - говорится в пресс-релизе.

Как отметили в ведомстве, для достижения указанной цели необходимо, чтобы мерам экономии следовали органы власти, предприятия и население.

В заявлении уточняется, что благодаря уже принятым мерам потребление "газа и электричества во Франции снизилось на 12% с октября по декабрь 2022 года".

В июле 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству подготовить план ответственного потребления энергии для предприятий и граждан на фоне сокращения поставок газа из России и остановки половины реакторов атомных электростанций в стране на ремонт и профилактику. План "энергетической трезвости", как его назвал Макрон, должен "содержать конкретные цели и цифровые показатели" и призван среди прочего упразднить "бесполезное освещение" объектов в городах.