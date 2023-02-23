В Таджикистане произошло повторное землетрясение

Новые подземные толчки магнитудой 5 баллов зафиксированы в четверг днем в районе озера Сарез в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 13:01 местного времени на территории Республики Таджикистан вновь зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения находился 380 км юго-восточнее города Душанбе, 86 км западнее Мургабского района и 45 км восточнее Сарезского озера, - говорится в сообщении. - Сила толчков в эпицентре составила 5 баллов, в городе Хороге - 4". По данным ведомства, жертв и разрушений не зафиксировано.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 23 февраля в 05:37 на территории Ванджского района Горно-Бадахшанской автономной области, его очаг залегал на глубине 20 км в 66 км юго-западнее от Мургаба. После землетрясения последовали афтершоки, сила которых составила от 5 до 4,6 балла.

Само озеро образовалось на таджикском Памире в 1911 году в результате разрушительного землетрясения. Жертвами стихийного бедствия тогда стали десятки тысяч человек, оказавшихся в эпицентре.