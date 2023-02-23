США возобновят переговоры с Китаем по экономике

Вашингтон возобновит переговоры с Пекином по экономическим вопросам "в соответствующее время". Об этом заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в индийском Бангалоре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты возобновят переговоры с Китаем по экономическим вопросам в соответствующее время", - сказала Йеллен. Она добавила, что контакты между США и Китаем "важны для остального мира".

Ряд намеченных контактов между Вашингтоном и Пекином был отложен после того, как над территорией США был сбит, предположительно, китайский разведывательный шар. Сроки ранее запланированных визитов в Китай главы Минфина США и госсекретаря Энтони Блинкена пока остаются неясными.

Йеллен также добавила, что США "дали ясно понять" КНР "опасность" поддержки России в ее действиях на Украине. "И мы обязательно продолжим разъяснять китайским властям, а также компаниям и банкам в их юрисдикциях, каковы правила наших санкций и каковы серьезные последствия, с которыми они столкнутся при их нарушении", - добавила Йеллен.

Министр финансов США также указала, что рассчитывает на то, что Китай будет сотрудничать с переживающими проблемы странами, стремящимися списать долги, особенно, по ее мнению, это касается Замбии и Шри-Ланки.

В пятницу в Бангалоре открывается встреча глав Минфинов и центробанков стран "Большой двадцатки" (G20).