США в 2022 году увеличили поставки СПГ в Европу вдвое, до 70 миллиардов кубометров, сообщил заместитель госсекретаря США по энергетике, экс-посол США в Украине и в Греции Джеффри Пайетт, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Пайетт выступил на первом Форуме Восточной Македонии и Фракии, который организован Olympia Forum в Александруполисе.

По словам Пайетта, американский сжиженный природный газ стал важным фактором в способности Европы диверсифицировать источники энергии, американские производители смогли "мобилизовать" СПГ в ответ на потребности, возникшие в связи с кризисом на Украине.

"США отправили в Европу более 70 миллиардов кубических метров СПГ, что вдвое больше, чем в предыдущем году, и большая часть этого груза прошла через Грецию. Экспортный потенциал СПГ США, по оценкам, увеличится примерно на 50% к 2025 году на основе лицензированных и находящихся в стадии разработки проектов", - привел Пайетт данные статистики.

"Наряду с Катаром США останутся одним из двух крупнейших экспортеров СПГ в ближайшие годы, и, конечно, это также связано с плавучей регазификационной станцией сжиженного природного газа (FSRU) Александруполиса, который является еще одним важным фактором устойчивости, которую Греция создает для Юго-Восточной Европы", - сказал Пайетт.

По его словам, этот проект касается не только Греции, но и всего региона. Пайетт сказал, что Александруполис приобретает очень важную роль как в качестве регионального игрока в энергетике, так и в качестве ворот к безопасности и сотрудничеству в широком регионе.

Пайетт упомянул Трансадриатический трубопровод (ТАП) и соединительные трубопроводы, которые "обеспечили устойчивость в ЕС и позволило Европе успешно "пережить" зиму". Греко-болгарский соединительный трубопровод (IGB) был "спасательным кругом" для болгар, когда российская сторона прекратила поставки газа в страну в мае прошлого года, заявил он. Пайетт сказал, что США активно поддерживают и соединительный трубопровод с Северной Македонией.

Пайетт возглавлял дипмиссию в Афинах с 2016 года до апреля 2022 года. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве.

Во время пребывания в должности посла Пайетт готовил изменения в соглашение по оборонному сотрудничеству Греции и США, по которым Америка получила несколько новых военных баз в Греции. Пайетт открыто вмешивался в дела православной церкви. Как американский посол, Пайетт активно продвигал американский СПГ в Греции. В феврале 2021 гола Пайетт заявил, что Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа.