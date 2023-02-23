Центробанк Турции снизил учетную ставку

Сегодня состоялось очередное заседание Комитета по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Центральный банк Турции, процентная ставка снижена на 50 базисных пунктов с 9 до 8,5 процента.

Напомним, что учетная ставка была снижена с 10,5 до 9 процентов на заседании Центробанка Турции, состоявшемся 24 ноября прошлого года.