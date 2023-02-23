https://news.day.az/world/1540795.html Центробанк Турции снизил учетную ставку
Центробанк Турции снизил учетную ставку
Сегодня состоялось очередное заседание Комитета по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Центральный банк Турции, процентная ставка снижена на 50 базисных пунктов с 9 до 8,5 процента.
Напомним, что учетная ставка была снижена с 10,5 до 9 процентов на заседании Центробанка Турции, состоявшемся 24 ноября прошлого года.
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