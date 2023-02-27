В Испании создадут стратегический запас боеприпасов

Власти Испании планируют создать стратегический запас боеприпасов. Об этом сообщила в четверг газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, 7 декабря прошлого года министерство обороны королевства подписало соглашение с компанией Nammo Palencia на сумму €7,6 млн для "создания стратегического запаса" боеприпасов 5,56 45 мм НАТО. Отмечается, что речь идет о стандартных патронах для оружия Североатлантического альянса, которые используют западные армии.