Цены на бензин превысили цены на дизельное топливо в Южной Корее

В Южной Корее цены на бензин превысили цены на дизельное топливо впервые за последние восемь месяцев, 23 февраля сообщает KBS-World, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По данным портала цен на нефть Opinet, управляемого Корейской национальной нефтяной корпорацией, средняя цена бензина на заправках по всей стране превысила среднюю стоимость дизельного топлива.

Указано, что утром 23 февраля средняя стоимость бензина на заправках Южной Корее составила 1579,28 воны ($1,22), а средняя стоимость дизельного топлива - 1578,37 воны.