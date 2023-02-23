Членам Еврокомиссии запретили использовать TikTok

Еврокомиссия потребовала от сотрудников перестать пользоваться социальной сетью TikTok со своих служебных смартфонов. Об этом сообщает брюссельское СМИ Euractiv со ссылкой на источники, передает Day.Az.

Такое решение было принято на фоне усиления мер, направленных на повышение кибербезопасности в Европе.

"Для защиты данных Комиссии и усиления ее кибербезопасности Совет корпоративного управления EC [Европейской комиссии] принял решение запретить работу приложения TikTok на корпоративных устройствах, а также личных устройствах, зарегистрированных в службах мобильных устройств Комиссии", - говорится в электронных письмах, направленных в адрес чиновников Европейского союза.

Удалить приложение необходимо до 15 марта 2023 года. Те, кто откажутся подчиниться, потеряют доступ к ряду корпоративных сервисов, в том числе почте и бизнес-версии Skype.

"Мы разочарованы этим решением, которое мы считаем ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях. Мы связались с Комиссией, чтобы внести ясность и объяснить, как мы защищаем данные 125 миллионов человек по всему ЕС, которые ежемесячно заходят в TikTok", - прокомментировал ситуацию представитель TikTok. Известно, что сервис TikTok принадлежит китайской корпорации ByteDance.