https://news.day.az/world/1540846.html Сильное землетрясение в Аргентине
Сильное землетрясение в Аргентине
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в четверг на территории Аргентины. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 66 км к западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес с населением около 4 тыс. человек, расположенного в провинции Сальта. Очаг залегал на глубине 202 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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