Сильное землетрясение в Аргентине

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в четверг на территории Аргентины. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 66 км к западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес с населением около 4 тыс. человек, расположенного в провинции Сальта. Очаг залегал на глубине 202 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.