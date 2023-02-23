Радостная новость от ВОЗ

Число случаев заболевания и смертей от коронавируса существенно снизилось во всем мире за последние 28 дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Речь идет о периоде с 23 января по 19 февраля. За это время было зарегистрировано около 5,3 млн новых случаев заболевания и свыше 48 000 смертей от инфекции, что соответственно на 89% и 62% меньше по сравнению с предыдущими 28 днями.

По состоянию на 22 февраля 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 757 млн подтвержденных случаев заражения COVID-19. От инфекции за всю пандемию, по официальным данным, умерли 6,8 млн человек.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус указал, что инструменты, которые есть у правительств, должны позволить завершить пандемию в 2023 году.