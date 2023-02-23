Землетрясение в Таджикистане ощущалось в Узбекистане

Отголоски второго за четверг землетрясения в Таджикистане ощущались в Ферганской и Андижанской областях Узбекистана. Об этом в четверг сообщил Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"23 февраля 2023 года в 16:24 по ташкентскому времени (15:24 GMT) в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5. Координаты землетрясения: 38,2 градуса северной широты; 73 градуса восточной долготы, глубина 147 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 470 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что "в Ферганской и Андижанской областях Узбекистана сила подземных толчков составила 2 балла".

О жертвах и разрушениях не сообщается.

По данным Центра, это уже второе за 23 февраля землетрясение, которое произошло на территории Таджикистана и ощущалось в Узбекистане. Первое - магнитудой 5,8 - произошло в 05:37 по ташкентскому времени (04:37 GMT), оно ощущалось практически по всей территории Узбекистана. В большинстве областей республики сила подземных толчков составила 4-3 балла.