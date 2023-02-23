Вертолет спасательной службы Казахстана совершил жесткую посадку

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8, принадлежащего авиационной спасательной службе Казахстана. Об этом сообщил национальный комитет гражданской авиации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли четыре человека, два пострадали", - сказано в сообщении.

Об инциденте 23 февраля сообщил представитель МЧС республики Руслан Иманкулов. На место происшествия выехали бригады экстренных служб. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии. По словам Иманкулова, вертолет был технически исправен и застрахован.