В одном из штатов США хотят запретить собакам высовываться из окон автомобилей

В американском штате Флорида хотят запретить собакам высовывать головы из автомобильных окон. Соответствующий законопроект был подготовлен сенатором штата Лорен Бук, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В законопроекте прописаны различные правила по защите животных, включая запрет на удаление когтей у кошек и различные испытания на животных. Согласно документу, водителям следует запретить держать собаку на коленях, а собакам - высовывать голову или любую другую часть тела в окно автомобиля.

В документе также прописан запрет на перевозку собак на подножке, крыле, капоте или крыше автомобиля, а также в багажнике, закрытом грузовом отсеке или в буксируемой машине. Если собака находится в кузове пикапа, то она должна находиться в вентилируемой клетке-переноске, которая защищает животное от плохой погоды и прямых солнечных лучей.

Также необходимо пристегивать собак при перевозке в салоне, однако их можно просто держать на руках, но только пассажирам. Несоблюдающие эти правила водители будут считаться нарушителями ПДД (без уголовного преследования).