Казахстан продолжает работу по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия

Казахстан продолжает работы по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, которая свяжет Азербайджан и Казахстан.

Об этом сказал председатель правления "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев в рамках встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

В ходе встречи также обсуждался вопрос создания стабильной связи 5G. "Казахтелеком" планирует построить около 7,000 вышек, обеспечивающих подключение 5G по всей стране. Компания планирует ввести в эксплуатацию 486 вышек в 2023 году в Шымкенте, Астане и Алматы.

Президент Казахстана отметил, что реализация коммуникационных проектов является важнейшим элементом экономического и социального роста.

Напомним, что проект прокладки ВОЛС осуществляется совместно с AzerTelecom в рамках проекта "Цифровой Шелковый путь", предусматривающего формирование цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией. Ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана, AzerTelecom и Казахтелеком, в январе 2023 года подписали "Соглашение об условиях сотрудничества" в рамках проекта прокладки ВОЛС.