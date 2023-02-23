Байден предложил кандидатуру на пост главы Всемирного банка

Президент США Джо Байден предложил назначить экс-главу Mastercard Аджая Бангу новым президентом Всемирного банка. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится на сайте Белого дома.

"Аджай обладает уникальными возможностями, чтобы возглавить Всемирный банк в этот критический момент истории. Он потратил более трех десятилетий на создание и управление успешными глобальными компаниями, которые создают рабочие места и приносят инвестиции в развивающиеся экономики, а также направляя организации в периоды фундаментальных изменений", - высказался о предложенной кандидатуре американский лидер.

Байден добавил, что экс-глава Mastercard обладает опытом мобилизации государственно-частных ресурсов для решения насущных проблем, включая изменение климата.