В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в четверг рядом с турецким городом Антакья, административным центром провинции Хатай. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 9 км к югу от города Антакья с населением около 210 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км. Информации о разрушениях не поступало.