Эрдоган принял Гарибашвили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Встреча состоялась в резиденции президента в Анкаре, сообщает Управления по связям при администрации главы государства.

В рамках визита в Турцию Гарибашвили посетит пострадавший от землетрясения город Антакья в провинции Хатай, где в разборе завалов участвуют спасательные отряды МВД Грузии.

В делегацию входят министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, руководитель аппарата правительства Реваз Джавелидзе и начальник Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили.