В ЕС снова не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ

Постпреды стран-членов ЕС в четверг не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщают западные СМИ.

По их данным, дипломаты продолжат обсуждение этого вопроса в пятницу в 10:00 по местному времени (13:00).

Накануне постпреды также не смогли достигнуть договоренностей по новому пакету санкций.

Ранее на этой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил уверенность, что новые санкции против РФ утвердят до 24 февраля.

"Десятый пакет санкций будет утвержден по письменной процедуре до 24 февраля. Препятствия, которые остаются, будут устранены. Таково обязательство всех министров", - сказал он.