Узбекистан и Казахстан построят новую железнодорожную линию

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев встретился с послом Узбекистана в Казахстане Саидикрамом Ниязходжаевым.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию проектов промкооперации, расширение сотрудничества в сфере промышленности, транспорта и оборонно-промышленного комплекса, передает Day.Az со ссылкой на Kun.uz.

Также были обсуждены проекты транспортной отрасли, в частности строительство новой железнодорожной линий "Дарбаза - Мактаарал".

Реализация проекта строительства линии от станции "Дарбаза" до станции "Мактаарал" протяженностью 106 км позволит разгрузить пункт пропуска "Сарыагаш" и привлечь дополнительный грузопоток до 10 млн тонн в год, а также соединить Мактаральский район Туркестанской области с основной железнодорожной веткой.

Кроме того, по итогам переговоров Марат Карабаев и Саидикрам Ниязходжаев договорились посодействовать увеличению авиарейсов между странами.