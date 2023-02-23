В Турции арестовали 171 человека в связи с обрушением зданий

В Турции арестовали 171 человека, которые несут ответственность за обрушения жилых зданий в результате землетрясений, произошедших в стране шестого февраля.

Как передает Day.Az, об этом заявил в четверг министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

По его словам, 78 лиц являются подрядчиками, 64 - прорабами и 11 - собственниками зданий.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 43 556 человек.