Трюдо прокомментировал слухи о "легализации наркотиков в Канаде"

Либеральное правительство Канады не планирует в обозримом будущем декриминализировать хранение и употребление наркотических средств, заявил в четверг премьер-министр Джастин Трюдо на встрече со студентами Университета Далхаузи в Галифаксе (провинция Новая Шотландия).

Его выступление транслировали национальные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не рассматриваем [вопрос] легализации наркотиков", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности декриминализации наркотиков в Канаде, в том числе в интересах сограждан, которые страдают от депрессии и посттравматического синдрома. По словам премьера, есть научные способы поддерживать таких людей, а также людей, которые борются с наркотической зависимостью.

Ранее провинция Британская Колумбия стала первым регионом Канады, где взрослому населению временно разрешили в личных целях хранить и употреблять небольшое количество запрещенных наркотиков. Эта мера была согласована между региональным и федеральным правительствами. Она будет действовать с 31 января 2023 года по 31 января 2026 года. Такое решение связано с давним кризисом наркозависимости среди местного населения.

Предполагается, что жители Британской Колумбии старше 18 лет смогут без нарушения закона хранить в личных целях до 2,5 грамма таких наркотиков, как опиоиды, кокаин и метамфетамин. При этом употребление этих наркотиков будет запрещено на территории учебных заведений, в детских учреждениях, аэропортах, речных и морских гаванях.

В октябре 2018 года на территории всей Канады правительство Трюдо легализовало употребление марихуаны.