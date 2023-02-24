Байден примет участие в виртуальной встрече лидеров G7

Президент США Джо Байден в пятницу, 24 февраля, примет участие в виртуальной встрече лидеров стран Группы семи (G7), а также президента Украины Володимира Зеленского.

Об этом сообщила на регулярном брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Завтра утром президент вместе с лидерами G7, также президентом Зеленским примет участие во встрече в виртуальном формате для продолжения координации наших усилий по поддержке Украины", - сказала она.