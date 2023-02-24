https://news.day.az/world/1540945.html Байден примет участие в виртуальной встрече лидеров G7
Байден примет участие в виртуальной встрече лидеров G7
Президент США Джо Байден в пятницу, 24 февраля, примет участие в виртуальной встрече лидеров стран Группы семи (G7), а также президента Украины Володимира Зеленского.
Об этом сообщила на регулярном брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Завтра утром президент вместе с лидерами G7, также президентом Зеленским примет участие во встрече в виртуальном формате для продолжения координации наших усилий по поддержке Украины", - сказала она.
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