Евросоюз ослабил санкции против Сирии

Европейский союз принял решение временно ослабить санкционные ограничения против Сирии. Таким образом хотят облегчить доставку помощи в страну после разрушительных землетрясений, которые произошли 6 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Le Figaro, после этого решения гуманитарным организациям не придется запрашивать предварительное разрешение у ЕС для отправки грузов или предоставления услуг организациям, на которые распространяются санкции ЕС.

Известно, что эти санкции были введены против правительства Сирии и связанных с ним компаний в 2011 году. Под ограничения попали 291 физическое и 70 юридических лиц. Они включают замораживание активов и запрет на поездки.

Отмечается, что что санкции ослабили на шесть месяцев, поскольку они затрудняют усилия Европы по предоставлению гуманитарной помощи стране после мощного землетрясения.