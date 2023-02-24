Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams

Командующая сухопутными войсками Вооруженных сил США Кристин Вормут, говоря о сроках поставки американской армией Украине танков M1 Abrams, отметила, что на это может уйти больше года.

"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель", - заявила она, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, передача танков Киеву не может произойти в ближайшие недели или месяцы и рассчитана на более длительные сроки. Представитель Пентагона уточнила, что в настоящее время рассматриваются варианты, при которых Украина может получить данный вид вооружений менее чем за 1,5-2 года. Для достижения этих целей танки для Украины могут быть произведены с нуля, либо они будут переданы Киеву странами, которым США ранее их поставили, добавила она.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по военно-политическим вопросам Стэнли Браун заявил, что танки M1 Abrams для Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть как заказаны у их производителя - компании General Dynamics, так и взяты из имеющихся запасов армии США.