Китай призвал предотвратить распространение ядерного оружия

Китай призывает предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса, выступает против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты. Об этом говорится в документе с позицией КНР по политическому урегулированию кризиса в Украине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо снизить стратегические риски. Ядерное оружие не должно применяться, ядерная война не должна быть развязана. Необходимо противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия, предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса", - говорится в документе.

Подчеркивается что необходимо поддерживать безопасность атомных электростанций. "Китай выступает решительно против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты. Мы призываем все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, решительно избегать ядерных аварий из-за человеческого фактора", - указывается в публикации.